Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков

Българският национален отбор на колички пренаписа своята история, след като ликува с титлата на европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Тимът на Денислав Иванов срази Швеция със 71:44 на финала, който се изигра в "Арена СамЕлион". Интрига имаше през първото полувреме, но през второто българите показаха познатото си лице на шампионата и сломиха съпротивата на шведите, завършвайки без загуба в шест мача.

Стартът загатна за много интрига честата смяна на водачеството затвърди тези думи, а в края на първата част българите изкопчиха крехка разлика от точка. Промяна на статуквото липсваше и в началото на следващия период, но силен завършек на първото полувреме за домакините на шампионата бе достатъчен да го нарушат и да поведат с двуцифрена разлика, за да фиксират 33:22 в своя полза.

Българският тим не се показа и миг колебание при подновяването на играта, което доведе до аванс от 20 точки след 30 минути гира. В последната част шведите отново не успяха да противодействат на своите съперници, които до края затвърдиха своето превъзходство и се поздравиха със златото.

Ясин Ташдемир бе на всички за победителите с 27 точки, 11 борби и 5 асистенции. Антон Фиков остана на крачка от трипъл-дабъл с 20 точки, 9 овладени под двата ринга топки и 10 завършващи паса. Рамазан Осксуз регистрира 19, 13 борби и 10 завършващи подавания.

Бесутин Ахмед завърши с 10 точки за шведите.

"Малко се притеснявах, че момчетата минават през всеки опонент с лекота. Не исках емоциите да са твърде високо или твърде ниско. Задържахме се по средата и резултатът е налице", сподели в интервю за БНТ старши треньорът на отбора Денислав Иванов.

По този начин "лъвовете" завоюваха първа титла от европейско първенство на колички, откакто бе създаден отбора. Само преди ден българският тим увенча своето представяне и с промоция в Дивизия B. Третото място на шампионата отиде за отбора на Белгия, който се справи със Сърбия след 71:32 в мача за бронза.

Гледайте репортаж от срещата във видеото.