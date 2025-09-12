БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър...
Чете се за: 02:42 мин.
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Български баскетбол
Запази

България постигна убедителна победа над Швеция.

българските национали баскетбол колички спечелиха европейския шампионат самоков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският национален отбор на колички пренаписа своята история, след като ликува с титлата на европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Тимът на Денислав Иванов срази Швеция със 71:44 на финала, който се изигра в "Арена СамЕлион". Интрига имаше през първото полувреме, но през второто българите показаха познатото си лице на шампионата и сломиха съпротивата на шведите, завършвайки без загуба в шест мача.

Стартът загатна за много интрига честата смяна на водачеството затвърди тези думи, а в края на първата част българите изкопчиха крехка разлика от точка. Промяна на статуквото липсваше и в началото на следващия период, но силен завършек на първото полувреме за домакините на шампионата бе достатъчен да го нарушат и да поведат с двуцифрена разлика, за да фиксират 33:22 в своя полза.

Българският тим не се показа и миг колебание при подновяването на играта, което доведе до аванс от 20 точки след 30 минути гира. В последната част шведите отново не успяха да противодействат на своите съперници, които до края затвърдиха своето превъзходство и се поздравиха със златото.

Ясин Ташдемир бе на всички за победителите с 27 точки, 11 борби и 5 асистенции. Антон Фиков остана на крачка от трипъл-дабъл с 20 точки, 9 овладени под двата ринга топки и 10 завършващи паса. Рамазан Осксуз регистрира 19, 13 борби и 10 завършващи подавания.

Бесутин Ахмед завърши с 10 точки за шведите.

"Малко се притеснявах, че момчетата минават през всеки опонент с лекота. Не исках емоциите да са твърде високо или твърде ниско. Задържахме се по средата и резултатът е налице", сподели в интервю за БНТ старши треньорът на отбора Денислав Иванов.

По този начин "лъвовете" завоюваха първа титла от европейско първенство на колички, откакто бе създаден отбора. Само преди ден българският тим увенча своето представяне и с промоция в Дивизия B. Третото място на шампионата отиде за отбора на Белгия, който се справи със Сърбия след 71:32 в мача за бронза.

Гледайте репортаж от срещата във видеото.

#Европейско първенство по баскетбол на колички в Самоков, Дивизия C

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
4
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Видео

Спортни новини 12.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 12.09.2025 г., 20:50 ч.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 04:15 мин.
Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия
Чете се за: 02:00 мин.
Поглед към историята: Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете" Поглед към историята: Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете"
Чете се за: 02:35 мин.
Спортни новини 12.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 12.09.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ