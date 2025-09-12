БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След реставрация: Връщат оригиналните плочи от входа на катедралата "Св. Александър Невски"

Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Снимка: БТА
Оригиналните паметни плочи от централния вход на храм-паметника "Св. Александър Невски" бяха реставрирани и върнати в храма след 75 години.

Те са били монтирани на фасадата на катедралата преди повече от век. С тях се отдава почит на решението на Първото Народно събрание в Търново през 1879 г., в София да бъде построен храм с името на Св. Александър Невски по повод Освобождението на България.

През 1950 г. обаче плочите са свалени и заменени с други. На новите плочи липсвали имената на български царе, за да не противоречат на идеологията след 9 септември 1944 г. Днес Негово светейшество българският патриарх Даниил отслужи водосвет при връщането на плочите до южната част на олтара в катедралата.

Симеон Сакскобургготски: "Трябва да уважаваме историята си, с това се гради и самочувствието на нацията и на хората въобще, независимо от каквото всеки един може да предпочита или да вярва, но за мен важното е да се гордеем с нашето минало и да гледаме напред с увереност."

Негово светейшество патриарх Даниил: "Не случайно те се казват паметни плочи, да се помни, да се увековечи поводът, времето, хората, които са били в основата на дадено събитие, в случая съграждането на храм "Св. Александър Невски". Като помним, като възстановим тази памет за това как са произлезли нещата, кои са участвали, каква е същината на това събитие, хората, които са вложили мило и драго за построяването на катедралата, то тогава ние на живо участваме и влизаме в техния труд, това е начин на вървим напред, иначе чрез отрицание не се постига нищо."

Автор: Дарина Ангелова

#храм-паметник "Св. Александър Невски" #патриарх Даниил #храм-паметника "Александър Невски" #плочи

