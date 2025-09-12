Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас. Според очевидци, които са подали сигнал на тел. 112, безпилотният летателен апарат е бил силно увреден и видимо престоял дълго време във водата.

На място е бил изпратен специализиран екип на Военноморските сили, който е отцепил района. След извършен оглед е установено, че дронът не съдържа взривно вещество и не представлява опасност.

Специализираният екип е транспортирал летателния апарат към Военноморска база - Бургас, където ще се установи точният му вид и произход.

Точно преди месец подобен дрон изплува на плажа в Созопол. Тогава се наложи да бъде взривен още на място, тъй като не можеше да се определи дали е опасен.