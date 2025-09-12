Френският президент Еманюел Макрон обеща военна подкрепа за източния фланг на НАТО и полското въздушно пространство. Франция ще извика руския посланик в Париж, за да протестира срещу "неприемливото" нахлуване на дронове, каза днес френският външен министър Жан-Ноел Баро.

"Няма да се поддадем на нарастващите провокации от страна на Русия" - това каза президентът Макрон и потвърди, че ще изпрати три бойни самолета след нарушаването на границата на Полша. Изглежда, че смяната на правителството няма да промени твърдия курс на Франция по отношение на войната между Русия и Украйна. И това не е учудващо. Новият премиер Себастиан Льокорню като досегашен министър на отбраната е силно ангажиран с тази тема.

Толкова се очаква по отношение на приемствеността във френската политиката. Защото в първите си дни на поста новият министър-председател прави всичко възможно да се дистанцира от своя предшественик Байру. Льокорню, обеща буквално разрив с политиката му.

Какво може да означава това?

На първо място, очаква се да бъде преработено бюджетното предложение, което свали Байру. Френските медии цитират близък до премиера, според когото може да бъде предложен нов бюджет. Според източника, президентът Макрон одобрява този план. Той неофициално е казал, че "новият премиер ще трябва да преразгледа някои неща." Това вероятно ще успокои левоцентристките социалисти, които са възможен партньор в преговорите. Но документът трябва да задоволи и консервативните Републиканци. Изобщо, изглежда премиерът ще бъде по-гъвкав към опозицията.

И още един научен урок от френските управляващи. По време на протеста от тази седмица на движението "Блокирай всичко", видяхме много по-твърда ръка на силите на реда, сълзотворен газ и пресичане на всички опити за ескалация. Това беше своеобразно бойно кръщене за новия премиер.

И още една новина от Франция - парламентарна комисия предложи на децата под 15 години да бъдат забранени социалните мрежи и да имат нощен дигитален час. Поводът за тази дискусия в парламента е изследване, проведено в продължение на 6 месеца за психологическия ефект на ТикТок върху непълнолетните. Заключението е, че платформата "съзнателно излага децата и младите хора на токсично, опасно и пристрастяващо съдържание".

Комисията беше създадена след сигнали на родители, че излага децата на съдържание, което може да доведе до самоубийство. Прави се опит ТикТок да бъде принуден да преосмисли своя модел. От компанията обаче са отговорили, че те имат много настройки с повече от 70 функции и настройки, предназначени за безопасност. Това не беше убедително за френските законодатели. Те твърдят, че социалната мрежа не е предприела достатъчно действия, за да намали спиралата от вредно съдържание.

Затова парламентарната комисия препоръчва надграждане на законодателството със:

- забрана на ТикТок до 15-годишна възраст;

- забрана за използване на приложенията между 22:00 и 08:00 часа;

- забрана за мобилни телефони в училище.

Някои страни като Австралия, вече въведоха забранителни мерки за социалните мрежи, които влизат в сила от 10 декември.

Автор: Евгения Атанасова