Делото за насилието над 6-годишния Адриан започна отначало в Районния съд в Пловдив заради допуснати процесуални нарушения в анализа на доказателствата. Обвиняеми са майката на детето и пастрокът му Петър Чернев.

Съдът отказа да промени мярката за неотклонение на Чернев от постоянно задържане под стража в по-лека, с мотива, че все още е налице опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Майката на Адриан остава с мярка подписка.

Магистратите отхвърлиха и искането на защитата на Чернев за отвод на прокурора и за съкратена процедура, като делото ще продължи по общия ред, но вече при закрити врата. Съдът отхвърли и искането за конституиране като частен обвинител и граждански ищец на адвоката, който е особен представител на Адриан.

На първа инстанция Петър Чернев беше осъден на осем години лишаване от свобода за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишния Адриан в условията на домашно насилие. Майката на момчето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4000 лева.