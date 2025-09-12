Учени откриха потенциални признаци за древен живот на Марс

Да погледнем към Марс. Учени откриха потенциални признаци за древен микробен живот на червената планета. Те са открити при анализ на данните от проба от скала, взета от марсохода на НАСА Пърсивиърънс.

Скалата е със странни петна. Вероятно е била образувана преди милиарди години от седименти на дъното на сухо речно корито, свързано с езеро в кратера Джезеро на Марс. Минералите, открити в пробата, са подобни на съединенията, които се образуват на Земята при разграждане на органична материя от микроорганизми. Учените, обаче, не изключват възможността, тези микроорганизми да са се образували и при небиологични процеси.