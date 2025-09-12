БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:30 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учени откриха потенциални признаци за древен живот на Марс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Да погледнем към Марс. Учени откриха потенциални признаци за древен микробен живот на червената планета. Те са открити при анализ на данните от проба от скала, взета от марсохода на НАСА Пърсивиърънс.

Скалата е със странни петна. Вероятно е била образувана преди милиарди години от седименти на дъното на сухо речно корито, свързано с езеро в кратера Джезеро на Марс. Минералите, открити в пробата, са подобни на съединенията, които се образуват на Земята при разграждане на органична материя от микроорганизми. Учените, обаче, не изключват възможността, тези микроорганизми да са се образували и при небиологични процеси.

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи"
5
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: По света

Убиването на хлебарки може да има нежелани последици
Убиването на хлебарки може да има нежелани последици
Mладежките протести в Непал продължават Mладежките протести в Непал продължават
Чете се за: 01:22 мин.
24 години след атентата на 11 септември в САЩ 24 години след атентата на 11 септември в САЩ
Чете се за: 00:57 мин.
Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем
Чете се за: 01:30 мин.
Какво е космическата соларна енергия? Какво е космическата соларна енергия?
Чете се за: 02:02 мин.
NASA въвежда ограничения за китайски граждани NASA въвежда ограничения за китайски граждани
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за побоя над шефа на полицията в Русе Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 00:30 мин.
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ