ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента

Депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесоха вот на недоверие в деловодството на Народното събрание. Вотът е на тема „Провалът във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава“.

Вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.