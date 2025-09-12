Спортни новини 11.09.2025 г.

Илиан Илиев сам е напуснал поста национален селекционер, заради желанието да има промяна и подобрение в отбора. Търпението на Илиев се изчерпало след мача с Грузия в неделя, който загубихме с нула на три. Бившият треньор мисли, че очакванията към България са неоправдано големи и доверието в националния отбор е било поне частично възстановено в последните години. Илиев беше гост в сутрешния блок на Българската национална телевизия и сподели още, че никога не е имало намеса в работата му.

България вече има два медала от Световното първенство по бокс в Ливърпул. Осигуриха ги Радослав Росенов и Рами Киуан, които се класираха в топ 4 в своите категории и утре ще играят полуфинали.

Радослав Росенов гарантира първи медал на България от световен шампионат от шест години насам. Нашият състезател спечели четвъртфиналния двубой в категория до 60 килограма срещу англичанина Уилям Хюит с пълно съдийско единодушие. Европейският шампион до 23 години от миналия сезон доминираше във всички три рунда и си гарантира поне бронз от първенството. В полуфинала утре Росенов ще се изправи срещу шампиона на Южна Америка от 2022 г. - Луис Оливейра от Бразилия.

Другият ни медалист е Рами Киуан. Той съще беше изключително категоричен и надделя в четвъртфиналния си сблъсък при 75-килограмовите над шотландеца Алан Пери с 5:0 гласа, като във втория рунд отвори аркада на съперника. В спор за място на финала Киуан ще срещне представителя на домакините Калъм Макин.