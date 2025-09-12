БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:25 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Гърдев: ИТН е единна - никой от нас няма желание да преминава в опозицията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Войната в Украйна разширява границите си, коментира той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Парламентарната група на "Има такъв народ" е единна - в парламентарната група никъде няма колебание, в нито един от депутатите, нито един няма желание да преминава към опозицията. Това заяви в "Още от деня" депутатът от партията Димитър Гърдев.

"Имаме ясна представа и цел защо сме в управлението, единни сме в поставените ни задачи, сроковете, изпълнението, подкрепата на правителството и нашите министри".

По думите му вотовете на недоверие показват, че опозицията е разединена.

"Темите са абсолютно разнопосочни, не може да се създаде необходимата критична маса. Тази разединена опозиция и разнопосочните им вотове показват, че те не са алтернатива".

Войната в Украйна ескалира и разшири границите си, коментира Гърдев по повод навлизането на руски дронове в Полша.

"Толкова е засилено използването на всякакви дронове, в огромни обеми, никога досега човечеството не се е сблъсквало с това. Толкова засилена е радиоелектронната борба, отклоняват се цели ята - затова се прибягна и от украинската, и от руската страна към дронове с оптични влакна. Дори Полша, която отдава най-голям процент от БВП за отбрана, не успява да се справи сама с тези нови предизвикателства".

Целият източен фланг, включително Черно море и България сме поставени пред тази нова опасност затова е необходима обща единна стратегия на НАТО и ЕС, заяви депутатът.

"Нов вид отбрана съобразно новите предизвикателства и форми на оръжия, които се използва. Ще стане, но трябва време. Активирането на член 4 е с цел консултации и там страните членки разполагат с адекватна информация, която да даде ясно отговор на въпроса дали това е целенасочена пълномащабна агресия, дали са поразявани обекти от критичната инфраструктура на въоръжените сили на страните, или е инцидент".

Гърдев припомни, че ИТН е инициатор на декларацията за Украйна, че български войници няма да участват там, при положение, че няма мандат на ООН, НАТО или ЕС. "Премиерът при срещите и с Урсула фон дер Лайен, и с Коща, стъпи върху тази декларация и тя беше припозната", добави той.

Вижте целия разговор във видеото

#Димитър Гърдев #"Има такъв народ"

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
6
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
4
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Политика

Ивелин Михайлов, "Величие": Вотовете на недоверие имат голям смисъл
Ивелин Михайлов, "Величие": Вотовете на недоверие имат голям смисъл
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност Президентът Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност
Чете се за: 02:27 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 03:05 мин.
Ще мине ли петият вот на недоверие? Ще мине ли петият вот на недоверие?
Чете се за: 02:05 мин.
Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков" Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо...
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ