Ивелин Михайлов, "Величие": Вотовете на недоверие имат голям смисъл

Снимка: БНТ
Вотовете на недоверие имат голям смисъл, защото всички международни наблюдатели и посолства следят какво се случва в българското Народно събрание и с всеки вот на недоверие те пращат доклад до всички европейски партньори - това коментира в студиото на "Още от деня" лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Има основание всеки един от вотовете на недоверие. Дори и нашия, когато го вкарахме, правителството не отрече и управляващите партии не отрекоха, а казаха: да, тези проблеми ги има, но не ги решават", поясни Михайлов.

Той каза още, че е напълно съгласен с думите на премиера Росен Желязков, че управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности:

"100% съм съгласен с него за първи път, защото човека си строи хотел за примерно 30 милиона евро, а другите хора няма с какво да си платят тока. Той цял живот е бил политик и такива средства няма как да събере."

Това, което може да се види във вотовете на недоверие, е постоянно нарастване на хората, които се включват в тях, посочи още Ивелин Михайлов и уточни:

"И ако първият вот на недоверие беше от 54 гласа, то последния беше 90. Сега очакваме да има около 105, възможно е да стигнат и до 120. Възможно е някои от депутатите на ГЕРБ, на ИТН или на БСП да се усетят, че в момента са в една мъртва хватка, от която няма да излязат "политически живи".

Вижте целия разговор във видеото

