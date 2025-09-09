БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учители на протест в Румъния, бойкотираха втория учебен ден

Чете се за: 02:12 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Вторият учебен ден в Румъния започна с бойкот на часовете, предават местните медии. Училищата са отворени, но след вчерашния масов протест на учителите в Букурещ атмосферата остава напрегната, коментира в свой репортаж по темата Диджи24.

Много от преподавателите днес влязоха в класните стаи, но само за да напишат заглавието на урока на черната дъска. Тяхната роля се свежда основно до наблюдение на часа, без да осъществяват образователния процес. Те не преподават, а само контролират учениците и отбелязват отсъствията, посочва медията.

Синдикатите в образованието обявиха, че в момента на дневен ред е възможността за обща стачка.

Междувременно депутатите от Алианс за обединение на румънците обявиха в прессъобщение, изпратено и до редакцията на БТА, че в сряда ще внесат предложение за изслушване на министъра на образованието във връзка с кризата в сектора.

„За съжаление, ситуацията в образованието е много по-трудна, отколкото в предишни години. Румъния е европейската държава, която отделя най-малък дял от БВП за образование и научни изследвания, стандартизираните тестове ни поставят на последно място в ЕС, с функционална неграмотност от 44 процента, съответно делът на младите хора с висше образование е 25-26 на сто, което отново ни поставя на последно място в ЕС“, аргументират се от АУР.

В първия учебен ден в Румъния на 8 септември над 10 000 учители от цялата страна проведоха протестно шествие в Букурещ.

Това беше кулминацията на започналите преди месец демонстрации в румънската столица. Преподавателите са недоволни от правителствените мерки за икономии, включващи преструктуриране на училища и увеличаване на седмичната норма на преподавателските часове, които са част от усилията за овладяване на прекомерния дефицит на страната.

