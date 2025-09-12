БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Над 27 години затвор: Осъдиха Болсонаро за опит за държавен преврат

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Присъдата идва въпреки натиска от американския президент Доналд Тръмп, който е политически съюзник на Болсонаро

Жаир Болсонаро
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро беше осъден на над 27 години затвор за опит за държавен преврат. Адвокатите му ще обжалват.

Присъдата идва въпреки натиска от американския президент Доналд Тръмп, който е политически съюзник на Болсонаро.

Бившият бразилски президент е осъден за ръководенето на престъпна група с цел авторитарното му задържане на власт след загубата на изборите през 2022 година.

Болсонаро е под домашен арест от началото на август. В отговор на делото против бразилския политик Вашингтон наложи наказателни мита от 50% на голяма част от бразилските износители.

#Болсонаро # Доналд Тръмп #държавен преврат #затвор #Жаир Болсонаро #присъда

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
3
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
5
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Сигурност и правосъдие

Бившият бразилски президент Болсонаро е признат за виновен в заговор за военен преврат
Бившият бразилски президент Болсонаро е признат за виновен в заговор за военен преврат
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново обвинение за изнасилване "Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново обвинение за изнасилване
Чете се за: 01:25 мин.
Гаранциите за Украйна бяха във фокуса на срещата на лидерите от НАТО Гаранциите за Украйна бяха във фокуса на срещата на лидерите от НАТО
Чете се за: 03:40 мин.
Съдът отказа да освободи под гаранция Шон "Диди" Комбс Съдът отказа да освободи под гаранция Шон "Диди" Комбс
Чете се за: 01:00 мин.
Проблемът с хибридните атаки на Кремъл - на фокус в посещението на Росен Желязков в Молдова Проблемът с хибридните атаки на Кремъл - на фокус в посещението на Росен Желязков в Молдова
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Излизат резултатите за качеството на водата от първия сондаж в Плевен
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полша затвори границите с Беларус: Каква е реакцията на Москва?
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Дъждовно, но все още топло време в петък
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ