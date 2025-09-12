Над 27 години затвор: Осъдиха Болсонаро за опит за държавен преврат

Бившият крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро беше осъден на над 27 години затвор за опит за държавен преврат. Адвокатите му ще обжалват.

Присъдата идва въпреки натиска от американския президент Доналд Тръмп, който е политически съюзник на Болсонаро.

Бившият бразилски президент е осъден за ръководенето на престъпна група с цел авторитарното му задържане на власт след загубата на изборите през 2022 година.

Болсонаро е под домашен арест от началото на август. В отговор на делото против бразилския политик Вашингтон наложи наказателни мита от 50% на голяма част от бразилските износители.