БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившият бразилски президент Болсонаро е признат за виновен в заговор за военен преврат

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Възможно е той да прекара десетилетия зад решетките

доклад обвинява жаир болсонаро престъпления човечеството
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Към момента трима съдии от петчленния състав са подкрепили признаването на вината Болсонаро, един е оправдал бившия президент. Остава да се произнесе още един върховен съдия.

След официалното обявяване на решението на съда, Болсонаро ще стане първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията.

Възможно е Болсонаро, който в момента се намира под домашен арест, да прекара десетилетия в затвора. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

#преврат #Жаир Болсонаро #присъда #Бразилия

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
5
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
6
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Сигурност и правосъдие

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново обвинение за изнасилване "Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново обвинение за изнасилване
Чете се за: 01:25 мин.
Гаранциите за Украйна бяха във фокуса на срещата на лидерите от НАТО Гаранциите за Украйна бяха във фокуса на срещата на лидерите от НАТО
Чете се за: 03:40 мин.
Съдът отказа да освободи под гаранция Шон "Диди" Комбс Съдът отказа да освободи под гаранция Шон "Диди" Комбс
Чете се за: 01:00 мин.
Проблемът с хибридните атаки на Кремъл - на фокус в посещението на Росен Желязков в Молдова Проблемът с хибридните атаки на Кремъл - на фокус в посещението на Росен Желязков в Молдова
Чете се за: 03:50 мин.
Доналд Тръмп подписа указ за по-високи присъди за трафик на фентанил Доналд Тръмп подписа указ за по-високи присъди за трафик на фентанил
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ