Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър...
Чете се за: 02:42 мин.
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
За танго са нужни двама, коментира американският лидер преговорите за Украйна

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Доналд Тръмп заяви днес, че търпението му към руския лидер Владимир Путин се изчерпва, при това бързо. Пред телевизия "Фокс Нюз", той не изключи строги санкции срещу руските банки и петрол.

"Търпението ми се изчерпва и то бързо, но за танго са нужни двама. Удивително е! Когато Путин иска да започне мирни преговори, Зеленски не иска. Когато Зеленски е съгласен, Путин - не е. Сега Зеленски е съгласен, а Путин е под въпрос. Ще трябва обаче да се справим с това", заяви той.

# Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин

