Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва

Доналд Тръмп заяви днес, че търпението му към руския лидер Владимир Путин се изчерпва, при това бързо. Пред телевизия "Фокс Нюз", той не изключи строги санкции срещу руските банки и петрол.

"Търпението ми се изчерпва и то бързо, но за танго са нужни двама. Удивително е! Когато Путин иска да започне мирни преговори, Зеленски не иска. Когато Зеленски е съгласен, Путин - не е. Сега Зеленски е съгласен, а Путин е под въпрос. Ще трябва обаче да се справим с това", заяви той.