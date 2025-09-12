Заради преливащи контейнери: Поредна глоба за сметопочистващата фирма във Варна

С близо един милион лева от началото на година досега е глобена фирмата, която се грижи за сметопочистването във Варна. Причината – неизпълнение на задълженията по сметосъбиране. Защо Варна продължава да бъде мръсна и през туристическия сезон, вижте...

И през най-оживените летни дни контейнерите във Варна преливат.

- Със сметоизвозването нещата не са, както трябва.

БНТ: Хората имат ли вина?

- И хората имат вина, проблемът е комплексен.

БНТ: Каква е причината да е толкова мръсен градът?

- Сигурно няма пари, така предполагам.

БНТ: Какво трябва да се направи?

- Трябва да се вземат някакви мерки.

Само за миналата седмица сметопочистващата фирма на Варна е била глобена с близо 123 000 лева.

Илия Коев, зам.-кмет на Варна: “Това е за неизпълнение на график, който е ангажимент на фирмата и допускане на замърсяване около съдовете. Няма да имат основание да обжалват, защото това е несвършена работа. И е наша преценка дали да се наложат или да не се наложат глобите.”

По информация на общината, сметопочистващата фирма е имала сериозен технически проблем – четири от общо десет камиона са били развалени. Управителят на фирмата Николай Симеонов заяви, че разполагат с достатъчно техника, но изхвърлянето на строителни отпадъци в казаните поврежда колите. Често съдовете за разделно събиране на отпадъци са препълнени и хората оставят хартията и пластмасата около тях, допълни той.

Настоящият договор за сметопочистване на Варна изтича през 2026 година, към момента не може да се сключи анекс към него.

Илия Коев, зам.-кмет на Варна: “За времето си, когато е бил сключван може и да е бил изгоден, но за момента не е, тъй като градът се разраства. Когато е правен анализ, най-вероятно не е взето предвид, че гражданите се увеличават, курортите лятно време стават двойно повече, боклукът става двойно повече.”

От Община Варна подготвят нов договор със сметопочистваща фирма за следващата година. Очаква се промяна в изискванията към фирмата, както и осигуряване на отделна техника за сметопочистване на курортите край Варна.