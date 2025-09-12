БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
7
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър...
19:43, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:42 мин.
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
18:41, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:30 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
16:59, 12.09.2025
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
16:36, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:52 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
14:41, 12.09.2025
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
14:24, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
11:42, 12.09.2025
Чете се за: 00:55 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Новините 12.09.2025г.
от
БНТ
A+
A-
21:41, 12.09.2025
Деца
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
21:33, 12.09.2025
Методи Байкушев: Въображението на прокуратурата е ужасно бедно
21:11, 12.09.2025
Отличниците на Випуск 2025 получиха наградата "Национална...
20:54, 12.09.2025
Заради преливащи контейнери: Поредна глоба за сметопочистващата...
20:50, 12.09.2025
Спортни новини 12.09.2025 г., 20:50 ч.
20:47, 12.09.2025
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
20:32, 12.09.2025
Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в...
20:21, 12.09.2025
ООН подкрепя идеята за палестинска държава, Марко Рубио отива в Израел
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
ТОП 24
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
3
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
6
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в...
Реклама
Най-четени
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Реклама
Още от: Деца
Спортни новини 11.09.2025 г.
Учени откриха потенциални признаци за древен живот на Марс
14:15, 12.09.2025
Чете се за: 00:47 мин.
Убиването на хлебарки може да има нежелани последици
14:12, 12.09.2025
Чете се за: 01:37 мин.
Домашната лютеница тази година ще е по-скъпа
14:09, 12.09.2025
Чете се за: 00:15 мин.
Деца от Леденик рисуват огромно копринено пано
14:06, 12.09.2025
Чете се за: 00:52 мин.
Mладежките протести в Непал продължават
14:02, 12.09.2025
Чете се за: 01:22 мин.
Реклама
Водещи новини
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
20:00, 12.09.2025
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
19:39, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва
22:04, 12.09.2025
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
16:36, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
18:40, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
20:47, 12.09.2025
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
16:30, 12.09.2025
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
15:41, 12.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ