Стотици се включиха в леденото къпане на Коледа

В първия ден на Коледа стотици хора по света спазиха традицията на леденото къпане. Въпреки ниските температури, смелчаци влязоха във водата, за да отбележат празника по необичаен и емоционален начин.

В различни градове хората се събраха край морета, езера и реки, облечени в бански и коледни шапки. За мнозина това е начин да посрещнат празника с настроение, смелост и добро настроение.

Леденото къпане често се свързва и с благотворителни каузи, като събира средства за нуждаещи се или просто обединява хората около обща идея – да посрещнат Коледа с усмивка и силен дух.