Слънце, дъжд и вятър ще се редуват през следващите дни

Чете се за: 03:17 мин.
У нас
слънце дъжд вятър редуват следващите дни
Снимка: Татяна Добролюбова
След горещото време в началото на септември, в близките дни температурите ще продължат да се понижават и ще се доближат до обичайните за това време от годината. Ще бъде и по-често ветровито. Очакват се и валежи. И в близките часове на места в Източна България все още ще превалява.

След полунощ облачността почти навсякъде ще намалее, но в сутрешните часове утре видимостта в много райони от страната ще бъде намалена от мъгли. Температурите в съботния ден ще бъдат малко по-ниски, в сравнение с днес, минималните - между 12° и 17°, в София - 11°, по Черноморието - около 19° - 20°, а максималните - между 25° и 30°, в София - около 27°. Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с умерен източен вятър. Повече облаци и превалявания ще има в централните и планинските райони.

И по Черноморието през нощта на места ще превали, а в часовете преди обяд ще се задържи предимно облачно, но следобед облачността бързо ще намалее до слънчево време. Ще остане ветровито, с вълнение на морето 2 -3 бала, с височина на вълните до около . И максималните температури утре ще бъдат близки до температурата на морската вода – около 24°-25°.

В планините и утре ще има изолирани превалявания, преди обяд – главно в Стара планината и Родопите, а след обяд - и в масивите от Югозападна България.

Превалявания ще има в събота не само у нас, а и в Румъния, но в по-голямата част от Балканите утре ще бъде безоблачно. С валежи ще бъде за пореден ден в много райони от Скандинавския полуостров, както и в западната половина от континента, по-значителни като количество в Южна Франция. Причината - обширен циклон и свързаните с него внушителни валежни зони.

В Северозападна Европа ще остане и необичайно хладно за сезона, с максимални температури в повечето райони под 20°. Съществено по-топло, а на места и горещо, както и предимно слънчево, ще бъде в Испания и в южната ни съседка Гърция.

И у нас, в неделя ще бъде слънчево, но до вечерта в Западна България ще завали дъжд, През нощта срещу понеделник и в понеделник валежи се очакват и в Централна България, а по-късно през деня и в отделни райони и на изток, но до вечерта валежите навсякъде ще спрат. На 15-и септември, в първия учебен ден ще бъде и ветровито, с температури рано сутринта - от 12° до 17°, а следобед - между 22° и 27°. До вечерта валежите навсякъде ще спрат и във вторник и сряда ще бъде слънчево, със сутрешни мъгли и вероятност за следобедни превалявания през втория ден в планинските райони.

