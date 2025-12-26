Коледари оживиха стари традиции в музей „Етър“ на Рождество Христово

На 25 декември музей „Етър“ в Габрово посрещна посетители с празнична програма, посветена на българските коледни обичаи. В рамките на инициативата „Училище за коледари“ млади участници от Габрово и Трявна представиха автентични коледарски песни, наричания и ритуали, както са се изпълнявали в миналото.

Програмата беше част от ежегодната дейност на музея и привлече множество семейства, които имаха възможност да се потопят в празничната атмосфера и да видят как традицията оживява чрез младите хора. Музеят беше отворен до 20:00 часа, а коледарските групи обикаляха различни кътове на комплекса, носейки благословия за здраве и берекет.

„Училище за коледари“ съществува от 2017 г. и има за цел да съхрани и предаде на следващите поколения автентичните български обичаи. В него участват момчета на възраст между 14 и 18 години, които в рамките на няколко месеца се обучават в коледарски песни, наричания, символика и ритуали под ръководството на етнографи и специалисти от музея.

Инициативата дава възможност на младите хора не само да научат повече за традициите, но и да станат активни пазители на българското нематериално културно наследство. Желаещите да се включат в бъдещи издания на „Училище за коледари“ могат да следят програмата на музей „Етър“ през годината.