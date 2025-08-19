Какви ще са следващите стъпки на Европа след срещата Тръмп - Зеленски?

Европа обмисля налагането на допълнителни санкции на Русия, за да усили натиска срещу Владимир Путин в опит за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи британското правителство след разговори днес на т.нар. "Коалицията на желаещите" - страните, които подкрепят Украйна.

Дипломат номер едно Кая Калас потвърди, че новият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще бъде готов следващия месец. Лидерите на страните от ЕС обсъдиха снощната важна среща във Вашингтон. Премиерът Росен Желязков участва и в двете видеоконферентни срещи.

След важните разговори снощи, дипломатическата активност в Европа днес рязко се увеличи. Европейците са доволни, че САЩ са готови да участват в даването на гаранции за сигурност на Украйна, подобни на член 5 на Договора от НАТО.

Утре и военното ръководство на НАТО ще заседава, за да обсъди гаранциите. Европа продължава да търси начин

да увеличи и военната си подкрепа за Украйна. Това също е било обсъждано днес на срещата на лидерите от ЕС.

Държавите са готови да продължат с натиска си чрез санкции, за да принудят Русия да прекрати огъня.

Френският президент Еманюел Макрон доста емоционално предупреди днес, че Путин е "хищник, огромна ламя, която е изправена пред портите на Европа, а европейците в никакъв случай не трябва да бъдат наивни".