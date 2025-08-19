Какви ще са следващите стъпки на Европа след срещата Тръмп - Зеленски?
Подготвя се нов пакет санкции срещу Русия
Европа обмисля налагането на допълнителни санкции на Русия, за да усили натиска срещу Владимир Путин в опит за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи британското правителство след разговори днес на т.нар. "Коалицията на желаещите" - страните, които подкрепят Украйна.
Дипломат номер едно Кая Калас потвърди, че новият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще бъде готов следващия месец. Лидерите на страните от ЕС обсъдиха снощната важна среща във Вашингтон. Премиерът Росен Желязков участва и в двете видеоконферентни срещи.
След важните разговори снощи, дипломатическата активност в Европа днес рязко се увеличи. Европейците са доволни, че САЩ са готови да участват в даването на гаранции за сигурност на Украйна, подобни на член 5 на Договора от НАТО.
Утре и военното ръководство на НАТО ще заседава, за да обсъди гаранциите. Европа продължава да търси начин
да увеличи и военната си подкрепа за Украйна. Това също е било обсъждано днес на срещата на лидерите от ЕС.
Държавите са готови да продължат с натиска си чрез санкции, за да принудят Русия да прекрати огъня.
Френският президент Еманюел Макрон доста емоционално предупреди днес, че Путин е "хищник, огромна ламя, която е изправена пред портите на Европа, а европейците в никакъв случай не трябва да бъдат наивни".
“Ние, европейците, трябва да сме в състояние да осигурим тези гаранции за сигурност за Украйна и за себе си. Следователно, първата гаранция за сигурност е силна украинска армия, което означава няколкостотин хиляди добре екипирани войници с отбранителни системи и по-високи стандарти. Втората гаранция е това, което наричаме възпиращи сили, които да гарантират, че британците, французите, германците, турците и другите са готови да провеждат операции – не на фронтовата линия, не провокативно – а операции за възпиране във въздуха, в морето, на сушата, за да изпратят стратегически сигнал и да потвърдят, че трайният мир в Украйна е и наша грижа", коментира още Макрон.
“Украинските въоръжени сили ще бъдат първата линия на защита. Ето защо трябва да деблокираме и засилим военната си подкрепа за Украйна. Бъдещето на Украйна не е свързано само със силни гаранции за сигурност и подкрепа за потенциално мирно споразумение с Русия, но и с европейския ѝ път. Ето защо трябва да продължим напред с процеса на разширяване", заяви Антонио Коща - председател на Европейския съвет.