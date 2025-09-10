Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив

Джип, който е теглил платформа с два мотора, е самокастрофирал на автомагистрала "Тракия" край Пловдив. Инцидентът е станал на 142-ия километър, в посока Бургас.

Лекият автомобил се е ударил в мантинелата, след което от платформата са изпаднали двата мотора на на пътното платно, съобщиха за БНТ от полицията в Пловдив. Няма пострадали хора.

Джипът и платформата са били преместени в аварийната лента, за да не пречат на движението. За кратко трафикът в района на инцидента е бил натоварен, но към момента предвижването се осъществява без проблем, заявиха още от полицията.