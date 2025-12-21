БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че...
Чете се за: 00:35 мин.
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Чете се за: 03:02 мин.
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за...
Чете се за: 01:15 мин.
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се...
Чете се за: 00:45 мин.

Как ще се движи градският транспорт в столицата по празниците?

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Вижте кои са променените разписания

движи градският транспорт столицата празниците
От Центъра за градска мобилност съобщиха, че градският транспорт в София ще бъде с променени разписания през предстоящите дни и празници.

На 22, 23, 29 и 30 декември трамваите ще са по делнични разписания, тролеите също, както и метрото (линии 1, 2, 3 и 4).

Автобусите обаче ще са по празнични разписания в посочените дни, с изключения за част от линиите, които се движат по делнични разписания, както и линии с увеличен или намален брой коли.

В тези дни няма да се обслужват линии: У1, У2, Х43, 58, 68, 75 и 294.

На празничните 24, 25 и 26 декември всички ще са с празнично разписание. 27 и 28 декември са събота и неделя, така че разписанието ще е както за всеки уикенд.

За новогодишна нощ (31 декември срещу 1 януари) от 23:30 ч. до 04:30 ч. се организира нощно движение със следните интервали:

Трамваи:

• Линия №5 – на 30 минути

• Линия №7 – на 40 минути

• Линия №10 – на 60 минути

• Линия №11 – на 60 минути

• Линия №18 – на 60 минути

• Линия №20 – на 50 минути

• Линия №22 – на 50 минути

• Линия №27 – на 40 минути

Тролеи

• Линия №1 – на 50 минути

• Линия №2 – на 50 минути

• Линия №7 – на 50 минути

• Линия №9 – на 70 минути

Автобуси:

• Линия №72 – на 50 минути

• Линия №73 – на 75 минути

• Линия №83 – на 65 минути

• Линия №85 – на 70 минути

Метро:

• Линии №1, 2 и 4 – интервал от 17 до 34 минути

• Линия №3 – на 20 минути

#разписания #градски транспорт #празници

