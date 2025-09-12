принц хари посети киев изненадващо

Кралският син обеща, че заедно с фондацията си ще направи всичко възможно да подпомогне възстановяването на хиляди украински войници, които са тежко ранени от войната.

По време на визитата си той ще представи идеи за рехабилитация на военнослужещите, като целта му е помощта да стигне до всички региони на Украйна. Според някои преброявания войната в Украйна е оставила над 130 000 души с тежки физически увреждания.

В момента тяхното лечение е първостепенна цел за правителството. Принцът се срещна и с баща си крал Чарлз, който все още се лекува от рак. Двамата се събраха на чаша чай в кралската резиденция. Някои медии откриха в това знак за край на враждата между принц Хари и кралското семейство.