БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Принц Хари посети Киев изненадващо

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Поканен бил от украинското правителство 

принц хари посети киев изненадващо
Слушай новината

Кралският син обеща, че заедно с фондацията си ще направи всичко възможно да подпомогне възстановяването на хиляди украински войници, които са тежко ранени от войната.

По време на визитата си той ще представи идеи за рехабилитация на военнослужещите, като целта му е помощта да стигне до всички региони на Украйна. Според някои преброявания войната в Украйна е оставила над 130 000 души с тежки физически увреждания.

В момента тяхното лечение е първостепенна цел за правителството. Принцът се срещна и с баща си крал Чарлз, който все още се лекува от рак. Двамата се събраха на чаша чай в кралската резиденция. Някои медии откриха в това знак за край на враждата между принц Хари и кралското семейство.

#посещение в Украйна #принц хари

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
6
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европа

Расте напрежението по линията Варшава - Москва
Расте напрежението по линията Варшава - Москва
Русия и Беларус започнаха съвместни военни учения Русия и Беларус започнаха съвместни военни учения
Чете се за: 01:17 мин.
Албания назначава министър с изкуствен интелект Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
Полша затвори границите с Беларус: Каква е реакцията на Москва? Полша затвори границите с Беларус: Каква е реакцията на Москва?
Чете се за: 01:00 мин.
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
Чете се за: 01:15 мин.
Беларус освободи над 50 затворници след призив на Тръмп Беларус освободи над 50 затворници след призив на Тръмп
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нашествие на мечки в населени места - каква е причината? Нашествие на мечки в населени места - каква е причината?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ