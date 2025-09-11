БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Неканен гост: Мечка "дефилира" по улиците на Доспат

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Камерата е уловила животното в 03:00 часа посред нощ

неканен гост мечка дефилира улиците доспат
Снимка: БТА
Слушай новината

Мечка е заснета от камера да се разхожда по улица в Доспат, каза за БТА секретарят на Община Доспат Веселин Калфов. Той посочи, че снимка от видео файла му е изпратен от Валентин Ашиков, който живее на улица „Георги С. Раковски".

По думите на Калфов мечката е със средна големина. Камерата е уловила животното в 03:00 часа посред нощ пред къщата на Ашиков.

"През последните години сме нямали движение на мечки в района, това е първата, която се появява", каза за БТА Николай Кехайов - директор на Държавно горско стопанство - Доспат.

От горското стопанство смятат, че става въпрос за една и съща мечка с тази, която е снимана преди два дни на язовирната стена. Тогава е подаден сигнал на тел. 112 и е извършена съвместна проверка с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян.

„Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка, която навлиза в покрайнините на града. До този момент тя е засечена само с камери“, допълни Кехайов.

От РИОСВ – Смолян са дали предписание да се увеличи осветлението в района и да се поставят устройства, които да генерират шум, за да плашат мечката.

По данни на РИОСВ през месец август са извършени 31 проверки за установяване на щети върху селскостопанско и ловностопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид кафява мечка. Най-голям брой набези на мечка има село Две Тополи, община Баните, където са констатирани три щети.

#среднощна разходка #мечка #Доспат

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
1
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Проблем с плащането на сметките за тока в Североизточна България
Проблем с плащането на сметките за тока в Североизточна България
Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна
Чете се за: 00:17 мин.
Синдикатите на МВР подлагат под съмнение достоверността на новите записи на побоя в Русе Синдикатите на МВР подлагат под съмнение достоверността на новите записи на побоя в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
Чете се за: 01:55 мин.
Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.
Обявиха частично бедствено положение заради голям пожар край Карнобат Обявиха частично бедствено положение заради голям пожар край Карнобат
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Нито един ученик няма да учи религия против волята си, заяви...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ