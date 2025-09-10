БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мечка и двете ѝ малки слязоха до водопад над Карлово

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
мечка малки слязоха водопад карлово
Кафява мечка и двете ѝ малки слязоха и в района на природната забележителност водопад "Сучурум", в близост до сградата на ВЕЦ "Левски" над Карлово. Те са забелязани около 8:00 часа вчера на камерите за видеонаблюдение, съобщиха пресцентъра на Община Карлово.

Във връзка със зачестилите случаи на присъствие на кафява мечка на територията на Община Карлово и явно увеличената популация на вида, от отдел "Екология" в Община Карлово препоръчват хората да бъдат особено предпазливи при разходки в гората и да обръщат внимание на заобикалящата ги среда. Необходимо е да се полагат усилия туристите да са забележими и да вдигат шум – с разговори на висок глас, със слушане на по-силна музика или дори чрез използването на звънче. Всички тези средства биха изпратили сигнал до мечката къде се намира човекът и тя би могла своевременно да се изтегли от пътя му.

Специалисти съветват в никакъв случай да не се използват пиратки или бомбички – те могат да имат обратен ефект, да стреснат животното и то да реагира агресивно.

Какво да правят хората, ако видят мечка?

Да не се приближават до нея, защото скъсяването на дистанцията е предпоставка за инциденти, да не се спират за снимки и видеа, да не подхвърлят храна, да не демонстрират присъствието си, да не викат, да не правят резки движения и да не издават силни звуци.

"Отдалечете се бавно и спокойно. Най-добре е да се върнете по пътя, от който сте дошли в планината", препоръчват еколозите.

Ако мечката причини щети, потърпевшите стопани трябва да подадат сигнал в Държавно горско стопанство – Карлово.

#мечета #кафява мечка #карлово

