Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината

72-годишният Сергей Добрянов се изкачи 1000 поредни пъти на Черни връх. Почитателите му го посрещнаха с огромна торта, на която са показани всички маршрути към Черни връх.

Днес Витоша е пълна с туристи, но звездата, героят е Сергей Добрянов или просто Серго. За него няма студ, няма пек - качва се при всякакви условия и от различни маршрути - от "Алеко", "Златните мостове", понякога дори от Драгалевци.

Серго показва на всички, че мотивацията е много важно нещо и споделя, че невинаги му се е ставало от леглото, но чувството, когато дойде тук, в планината и тръгне по този склон, за да изкачи най-високия връх на Витоша, всеки път е зарежда с невероятна енергия.

