Столична община даде старт на кампанията "Четенето е модерно"

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Водещи от трите национални телевизии четоха заедно на стотици деца в навечерието на първия учебен ден

Столична община даде старт на кампанията "Четенето е модерно“
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е модерно“ – водещи от трите национални телевизии четоха заедно на стотици деца в навечерието на първия учебен ден

Смях, аплодисменти и детски очи, вперени в любимите лица от екрана – така започна новото издание на кампанията "Четенето е модерно" на Столична община. В навечерието на първия учебен ден Боряна Граматикова („Отблизо“ по БНТ), Лиляна Боянова (bTV Новините) и Марина Цекова („Събуди се“ по NOVA) застанаха заедно на една сцена и четоха откъси от любими книги. Трите национални телевизии обединиха гласовете си в името на каузата децата да откриват вдъхновение и смелост в четенето.

Инициативата се провежда за трети път по идея на заместник-кмета по социални дейности Надежда Бачева, която откри събитието.

"Четенето не е само приятно занимание – то отваря хоризонти, изгражда увереност и вдъхновява децата да мечтаят смело. Така София няма да бъде просто град на технологии и бърз ритъм, а град на идеи, на въображение и на хора с големи сърца", каза Надежда Бачева.

Кампанията продължава и днес – 13 септември, от 18:30 ч., етаж +2, Playground в Парадайс Център, където актьорите Параскева Джукелова и Асен Мутафчиев ще споделят свои любими истории.

#"Четенето е модерно" #Столична община #Боряна Граматикова

