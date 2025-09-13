БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен

Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Количеството обаче не е достатъчно

безводието плевенско допълнителни литра секунда сондажа ясен
Вода по 10 литра в секунда ще дава първият направен сондаж в землището на село Ясен, която ще бъде включена във водопреносната мрежа на областта.

Количеството обаче не е достатъчно, въпреки че първият направен сондаж в землището на село Ясен се очаква да бъде включен във водопроводната мрежа. Частичното бедствено положение в селото продължава.

Илийчо Кунчев е бивш военен и постоянен жител на село Ясен. Свикнал е да живее по график. От три години насам съобразява всичко с водата, която тече от чешмите по 3 часа сутрин и 2 часа вечер. Използва времето, за да напълни всички възможни съдове у дома, а домакинството се спасява с помощта на почти пресъхнал 100-годишен кладенец в двора. .

"На критичния минимум в момента. Тази година е драстично, защото времето за пускане на вода е малко и трудно се справяме. Не можем да си поливаме зеленчуци плодове, дървета", каза Илийчо Кунчев.

Сметките за вода на домакинството остават без промяна, въпреки режима.

"Ето сега плащаме 24-25 кубика и преди, когато нямаше криза – пак толкова. Въздухът бута турбината на водомера и отчита по-голямо количество, отколкото е всъщност при нормално, когато си има вода", коментира Илийчо Кунчев.

78-годишната майка на Илийчо, Калинка, не помни подобна криза с водата, като тази от последните 3 години.

"Никакви проблеми не сме имали и спокойно живеехме и сега не живеем спокойно", заяви Калинка Кунчева.

За разлика от много други населени места край Плевен, в селото е подменена 70% от канализацията, по програмата "Воден цикъл".

"Той завърши 2019-2020 година, частично са подменени водоснабдителната система на тръбите, не цялото населено място за съжаление, но като цяло е неглижирано назад в годините това положение и сега в съчетание със засушаването, което всички наблюдаваме, от няколко години. Плевен няма и язовир изграден, откъдето да черпим вода в такива ситуации. Водата, която идва от Балкана, наистина е доста в минимални количества", каза Мариана Иванова, кмет на село Ясен.

Според жителите на селото Ясен, първият успешен сондаж е с далеч по-малко дебит от очакваното, едва 10 литра в секунда. Твърде малко, не само за нуждите на населеното място, а и на областния център Плевен.

#село Ясен #Плевен #водна криза

