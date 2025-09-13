БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Протестите бяха организирани от партия "Възраждане" и неправителствени организации

Снимка: БТА
Антиправителствен протест организираха днес от "Възраждане" и неправителствени организации. Те подновиха протестите в подкрепа на лева и срещу въвеждането на еврото.

Към аргументите си добавиха твърдения за финансови и икономически проблеми във Франция, Германия и Италия. Недоволните се събраха пред сградата на БНБ. Обявиха се и срещу европейските инвестиции в производството на оръжия и боеприпаси у нас.

Протестът направи и традиционното си шествие през площад "Народно събрание", Орлов мост, площад "Славейков", Съдебната палата и Министерския съвет.

Протест имаше днес и в Русе и Варна.

"Да свалим правителството, това предвиждаме, да направим това, което направиха във Франция. Разбира се, там парламентарното статукво е съвсем различно от тук в България, но виждаме, че и там и тук има огромни икономически проблеми, съответно във всеки един момент икономическата ситуация в нашата страна започва да се променя към по-лошо и по-лошо. Така че колкото по-рано успеем да свалим това вредно за България правителство, толкова по-добре за българския народ ", каза Костадин Костадинов, председател на "Възраждане".

