Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе

Антиправителствен протест организираха днес от "Възраждане" и неправителствени организации. Те подновиха протестите в подкрепа на лева и срещу въвеждането на еврото.

Към аргументите си добавиха твърдения за финансови и икономически проблеми във Франция, Германия и Италия. Недоволните се събраха пред сградата на БНБ. Обявиха се и срещу европейските инвестиции в производството на оръжия и боеприпаси у нас.

Протестът направи и традиционното си шествие през площад "Народно събрание", Орлов мост, площад "Славейков", Съдебната палата и Министерския съвет.

Протест имаше днес и в Русе и Варна.