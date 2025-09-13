В Разлог се проведе автошествие с американски автомобили в памет на кап. Дункин

Година след авиокатастрофата, в която загинаха двама военни пилоти преди авиошоу на "Граф Игнатоево", колеги на подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин им отдадоха почит. Двамата бяха част от 12-та авиационна база в Долна Митрополия. С пост във Фейсбук летците отбелязват, че ще ги запомнят като безрезервно отдадани на своята мисия.

А в родния град на капитан Дункин - Разлог, почетоха паметта му с почетен парад на американски автомобили.

Приживе летецът им бил запален почитател и казвал, че обича звука на двигателите им. Година след трагедията роднини, колеги и приятели се включиха в парада и запазиха минута мълчание.