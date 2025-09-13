БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Разлог се проведе автошествие с американски автомобили в памет на кап. Дункин

от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Година след трагедията роднини, колеги и приятели се включиха в парада и запазиха минута мълчание

Година след авиокатастрофата, в която загинаха двама военни пилоти преди авиошоу на "Граф Игнатоево", колеги на подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин им отдадоха почит. Двамата бяха част от 12-та авиационна база в Долна Митрополия. С пост във Фейсбук летците отбелязват, че ще ги запомнят като безрезервно отдадани на своята мисия.

А в родния град на капитан Дункин - Разлог, почетоха паметта му с почетен парад на американски автомобили.

Приживе летецът им бил запален почитател и казвал, че обича звука на двигателите им. Година след трагедията роднини, колеги и приятели се включиха в парада и запазиха минута мълчание.

"Той беше част и от нашата общност, и съответно сме тук за да отдадем почит на Венцислав. На неговите приятели и семейство искаме да връчим един плакет, който гласи: "Роден да лети, или умре, опитвайки се", който е наш начин да изразим своята почит към него", каза Иван Иванов, съорганизатор и представител на фен клуб на американски автомобили в България.

"Да се надяваме да ни види отгоре", коментира Георги Крънджилов, приятел и организатор.

#Венцислав Дункин #Разлог #пилот #Долна Митрополия

