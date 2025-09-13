БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елена Георгиева
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
В над 178 сгради в страната е започнато саниране, а разплатените дейности са над 40 милиона

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Шумен започва санирането на многофамилни жилищни и публични сгради. Това ще стане по Плана за възстановяване и устойчивост. Всички класирани проекти за саниране са 100 процента гарантирани.

В над 178 сгради в страната е започнато саниране, а разплатените дейности са над 40 милиона. Това съобщи ресорният министър Иван Иванов. Той допълни, че в бюджета за 2026 г. е заложен втори етап на Националната програма за енергийна ефективност, чиято стойност за целия мандат е 2 милиарда и половина лева.

За тази година са заделени 50 милиона. Министър Иванов заедно с вицепремиера Атанас Зафиров и кмета на Община Шумен проф. Христо Христов дадоха начало на санирането на сградите в града.

Първата сграда, която ще санират в Шумен е строена в началото на 60-те години и от десетилетия не е ремонтирана. Покривът ѝ тече, а дограмата е за смяна.

"Аз съм първият роден в блока през 65-та година. Покривът 20 години не е ремонтиран", каза Галин Христов.

"Започнахме да събираме пари, но доникъде. Не можем да съберем нужните средства и така във времето все се отлагаше, отлагаше. Когато разбрахме за тази програма, решихме да кандидатстваме", коментира Борис Борисов, домоуправител на блок 33 А и Б.

1200 домакинства в града ще могат да се възползват от безвъзмездното саниране, с европейско и публично финансиране. Събраните от семействата средства също няма да бъдат изгубени.

"Тези пари ще ги използват за нещо друго, които са събрани, които бяха с процент съфинансиране дали да си подобрят сградите, дали да извършат някои други дейности или да ги върнат обратно на тези, които са ги събрали, това е тяхно желание, разбира се", каза Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Изпълнението на проектите ще подобри средата в Шумен.

"Само стойността на този блок, който е зад гърба ни, е 400 хиляди. Имаме още 19 многофамилни жилищни сгради. Освен тях, имаме 5 сгради на Община Шумен, в които всеки един момент санирането по тях ще започне. Стойността, на които, е малко над 13 милиона", заяви проф. Христо Христов, кмет на Община Шумен.

В Шумен регионалният министър съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде открит и нов участък от автомагистрала Хемус - от пътен възел Боаз до пътен възел Дерманци.

#регионалният министър Иван Иванов #Шумен #саниране

