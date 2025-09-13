Премиерът Росен Желязков посети реновирано училище и възлово кръстовище в Кюстендил

Реновираха кръговото кръстовище на Кюстендил при Дупнишко и Софийско шосе. Участъкът е ключов за благоустрояването на града.

Премиерът Росен Желязков лично провери трасето. Общо в проекта са вложени 3,9 милиона лева от държавния бюджет.

В навечерието на 15 септември министър председателят посети и изцяло модернизираното училище "Проф. Марин Дринов" в Кюстендил. По думите му модерната образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование на децата в страната. Желязков специално акцентира върху важността на STEM кабинетите в училищата, които повишават интереса на учениците към природните науки.