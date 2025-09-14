БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес

Алекс Христов
Днес официално ще бъде пусната за експлоатация АМ "Европа", тя е част от Трансевропейската транспортна мрежа и е първата у нас, която свързва две граници.

Магистралата е с дължина 63 км. Започва от границата ни със Сърбия при граничен пункт Калотина и се свързва със Северната тангента до София, като след това се разпределя трафикът по автомагистралите "Хемус" и "Тракия".

Пред БНТ регионалният министър Иван Иванов коментира, че трафикът ще бъде облекчен, тъй като с АМ "Европа" се осигурява пълна свързаност от турската до сръбската граница.

"И тази, и АМ "Хемус", и "Струма" станаха жертва на политическото безвремие и лутане, тъй като влизането от избори в избори пречеше да се вземат адекватни решения. Когато имаме редовна власт, тези проекти вървят с необходимата скорост."

След граничен пункт "Калотина" трасето продължава по автомагистрала А4 към Ниш. С пускането на магистралата се цели облекчението на автомобилния и на тежкотоварният трафик. Строителството на този лот е финансирано както от пари на държавата, така и от европейският бюджет.

#експлоатация #АМ "Европа" #магистрала

