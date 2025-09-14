Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството

Правителството е абсолютно парализирано по отношение на съдебната власт, а тя самата също е парализирана от неспособността на мнозинството да направи необходимите неща. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" бившият правен секретар на президента и министър на правосъдието Крум Зарков.

"Вотът на недоверие е прицелен в това, което вносителите наричат завладяна държава и е нормално Бойко Борисов да го подценява. Това е ахилесовата пета на това правителство. Въпросът за съдебната реформа е единственият, който може да обедини необединимите опозиции - президента, евроатлантиците и националистите".

Вотът по същество няма да бъде успешен и няма да свали правителството, но ако наложи трайно тематиката за върховенството на закона, с времето ще подкопае единството, смята Зарков. Според него диктатура в България все още няма, но изглежда, че сме управлявани от олигархия.

"Виждаме едно правителство, което е слабо и именно тази слабост му дава стабилност, защото не застрашава никой от реално властващите. От друга страна виждаме едно мнозинство, което само се нарича малцинство, защото очевидно се срамува да нарече истинската си конфигурация".

Ясно е, че между Борисов и Пеевски има пълен синхрон, който е в основата на това управление, каза още той.

"Другите участници - малките партньори - БСП и ИТН, приемат тяхното лидерство и не го оспорват. В това число и министър-председателят приема да бъде напълно изтрит спрямо тези две фигури".

Цялата съдебна система е делегитимирана - не можеш да задържиш някого в затвора, за да събираш доказателства, коментира Крум Зарков по повод ареста и мярката на варненския кмет Благомир Коцев.

"Има ясни условия, при които тази най-тежка мярка - задържане под стража - се прилага. Дългите определения на съда не убеждават в това нещо, което пък налива в мелницата на тези, които виждат в цялата работа политически процес. Който и да е човекът - ако е виновен, съберете доказателства и тогава го вкарайте в затвора".

Живеем в ситуация, в която тези, които трябва да налагат правосъдие не показват елементарна степен на правосъзнание, смята той.

На въпрос възможно ли е да стане кандидат-президент на БСП, Зарков отговори, че никой не е говорил с него и заяви, че много повече го вълнува самата партия. Според него тя "изглежда в безпомощна ситуация" и се страхува от избори, което я прави "безгласна буква в управлението".

"БСП има много повече нужда от това правителство, отколкото то от БСП".

Вижте целия разговор във видеото