БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Никой от БСП не е говорил с мен за кандидатпрезидентска кандидатура, каза той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Правителството е абсолютно парализирано по отношение на съдебната власт, а тя самата също е парализирана от неспособността на мнозинството да направи необходимите неща. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" бившият правен секретар на президента и министър на правосъдието Крум Зарков.

"Вотът на недоверие е прицелен в това, което вносителите наричат завладяна държава и е нормално Бойко Борисов да го подценява. Това е ахилесовата пета на това правителство. Въпросът за съдебната реформа е единственият, който може да обедини необединимите опозиции - президента, евроатлантиците и националистите".

Вотът по същество няма да бъде успешен и няма да свали правителството, но ако наложи трайно тематиката за върховенството на закона, с времето ще подкопае единството, смята Зарков. Според него диктатура в България все още няма, но изглежда, че сме управлявани от олигархия.

"Виждаме едно правителство, което е слабо и именно тази слабост му дава стабилност, защото не застрашава никой от реално властващите. От друга страна виждаме едно мнозинство, което само се нарича малцинство, защото очевидно се срамува да нарече истинската си конфигурация".

Ясно е, че между Борисов и Пеевски има пълен синхрон, който е в основата на това управление, каза още той.

"Другите участници - малките партньори - БСП и ИТН, приемат тяхното лидерство и не го оспорват. В това число и министър-председателят приема да бъде напълно изтрит спрямо тези две фигури".

Цялата съдебна система е делегитимирана - не можеш да задържиш някого в затвора, за да събираш доказателства, коментира Крум Зарков по повод ареста и мярката на варненския кмет Благомир Коцев.

"Има ясни условия, при които тази най-тежка мярка - задържане под стража - се прилага. Дългите определения на съда не убеждават в това нещо, което пък налива в мелницата на тези, които виждат в цялата работа политически процес. Който и да е човекът - ако е виновен, съберете доказателства и тогава го вкарайте в затвора".

Живеем в ситуация, в която тези, които трябва да налагат правосъдие не показват елементарна степен на правосъзнание, смята той.

На въпрос възможно ли е да стане кандидат-президент на БСП, Зарков отговори, че никой не е говорил с него и заяви, че много повече го вълнува самата партия. Според него тя "изглежда в безпомощна ситуация" и се страхува от избори, което я прави "безгласна буква в управлението".

"БСП има много повече нужда от това правителство, отколкото то от БСП".

Вижте целия разговор във видеото

#правосъдие #БСП #Крум Зарков #вот на недоверие

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
3
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Политика

Коалиционните партньори: Правителството е без алтернатива
Коалиционните партньори: Правителството е без алтернатива
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Чете се за: 03:42 мин.
Габриел Вълков: За пореден път опозицията се опитва по някакъв начин да разклати властта Габриел Вълков: За пореден път опозицията се опитва по някакъв начин да разклати властта
Чете се за: 01:15 мин.
Божидар Божанов: Учуден съм от повърхностния поглед на премиера върху вота на недоверие Божидар Божанов: Учуден съм от повърхностния поглед на премиера върху вота на недоверие
Чете се за: 03:22 мин.
МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов
Чете се за: 02:30 мин.
Павела Митова: Политическият антагонизъм е проблемът на нашата държавност Павела Митова: Политическият антагонизъм е проблемът на нашата държавност
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Предимно слънчево време и днес Предимно слънчево време и днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кръстовден е! Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ