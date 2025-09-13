БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент

Управляващи и опозиция в сблъсък на аргументи за внесения пети вот на недоверие към кабинета Желязков.

Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, тъй като засяга теми от предишни вотове. Вносителите от ПП-ДБ не вярват, че с гласуването ще успеят да свалят кабинета, но твърдят, че дебатът ще обърне внимание на констатациите в доклада на ЕК за върховенството на закона у нас.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвърза вота с предстоящия избор за кандидат-президент за изборите догодина и възможната обща кандидатура на ГЕРБ и ПП-ДБ.

Ще бъде ли допуснат за разглеждане петият вот на недоверие към кабинета? Това попита премиерът Росен Желязков на среща с младежите на ГЕРБ в Кюстендил. Според министър-председателя, той се отнася до теми, които вече са били разгледани в предишни вотове на недоверие.

"Каква ще е преценката по предмета на вота? Защото той, самият си корпус представлява един сбор на случаи, които вие познавате. Това е алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната ни система. Няма ли да послужи този дебат по повод на вота като форма на въздействие върху безпристрастността и независимостта на съдебната власт", каза Росен Желязков.

Желязков оспори и друга част от мотивите за вота - тази, свързана с върховенството на закона.

"Мотивите са преписани от доклада на комисията за върховенството на закона за 2024 година. Т.е. ние ще дебатираме проблемите на настоящето правителство, които се твърдят от опозицията, базирани на факти от 2024 година", коментира премиерът.

Премиерът заяви, че ще разчита на мнозинството в парламента. А лидерът на ГЕРБ посочи, че с новия вот на недоверие ПП-ДБ показват кои са партньорите им в пленарната зала, като се учуди от действията на АПС. Бойко Борисов предупреди вторите в парламента, че с поведението си бламират възможността за избор на десен президент догодина.

"Отсега аз мога да кажа, че въпреки че ще ви караме максимум да се раздадете на едни президентски избори, ляво популистки президент ще спечели. Казвам им го в очите, защото техните анализатори непрекъснато говорят как щели да предложат такъв, някакъв, който да стане президент. Те с кои очи утре ще свалят правителството и утре ще седнат и ще кажат "ами ГЕРБ да гласуват за нашия кандидат Х". Така ще се затичат ГЕРБ към урните, че не мога да си го представят", каза Борисов.

Борисов кометира и скандала в Русе.

"Грешката в Русе е, че МВР избърза. Можеше само да покаже, айде не съболезнования, че е жив и да каже когато имаме всички факти и обстоятелства, ще ги доложим. Но понеже сутринта говори областният управител, после говори кметът и каквото се случило, всеки разказва по някаква версия. В това намирам грешката им първоначално".

Лидерът на ГЕРБ коментира още, че шефът на полицията в Русе вероятно няма достатъчно авторитет, след като младежите в града не го познават.

