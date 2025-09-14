Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков

И премиерът Росен Желязков заяви, че правителството е стабилно. По думите на министър-председателя кабинетът приема много сериозно вотът на недоверие, който беше внесен от ПП-ДБ, но докато има подкрепата на мнозинството правителството ще продължава да работи.

Желязков отбеляза по повод навлезлите руски дронове на теритотрията на Румъния тази сутрин и на Полша преди дни, че не може да става дума за действия с нападателен характер, но всяка провокация трябва да бъде отразена подходящо.