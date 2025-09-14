Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България говори за представянето на тима, отношенията му с Илиан Илиев и възможността да го наследи в мъжкия тим.

Александър Димитров Арена Спорт
Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България Александър Димитров очаква в близкото бъдеше да има разговори между него и представители на Българския футболен съюз (БФС), за това да поеме мъжкия тим на страната.

Наставникът коментира представянето на младежите след мачовете с Азербайджан и Гибралтар.

"Съжаляваме, че пропуснахме да спечелим 6 точки. Играхме по-добре, въпреки трудния терен в Азербайджан. Това е добър съперник, който се развива много добре, защото се инвестира много. Имаме шансове да се класираме на европейското първенство, въпреки че групата е много тежка. Успяхме да изкачим младежкия национален отбор до трета урна, което е голям успех", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Треньорът съжалява за раздялата между Илиан Илиев и представителния национален отбор.

"С Илиан Илиев се работи перфектно. Той е много голям човек и истински професионалист. Добре сме комуникирали с него. Много съжалявам за раздялата, защото той е един от най-добрите специалисти в България. Показва го с работата си. Не заслужава омразата. Ясно е, че отстъпваме в някои отношение. Работи се, но трябва работата да започне от детско-юношеския футбол. Правилото с 4-те българи, които трябва да играят е много сполучливо", допълни

Димитров не отхвърля възможността да наследи Илиев на треньорската позиция.

"За мен би било чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поема националния отбор. Към момента няма нищо по темата. Силно казано да съм имал разговори по темата с БФС. Имало е неформални разговори. Предполагам, че тази седмица ще има разговори, защото времето ни притиска. Националният отбор е на нас, българите. Трябва да обединява нацията. Няма как да стане с магическа пръчка. Трябва да е ясна финалната цел, която се гони. Когато не се изпълни, ставаш и си тръгваш. Да бъдеше селекционер на националния отбор е признание за работата, която си свършил", добави специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.

