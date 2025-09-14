130 000 декара площи са изгорели в Хасковско това лято

Тежко лято изпращат огнеборците в хасковска област. 565 са възникналите пожари от началото на юни, унищожените площи са 130 хиляди декара.

На днешния си професионален празник пожарникарите отчитат намаление на пожарите в областта, която през последните години е сред най- засегнатите от огнени стихии.