ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

130 000 декара площи са изгорели в Хасковско това лято

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Въпреки това местните огнеборци отчитат по-малко пожари

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тежко лято изпращат огнеборците в хасковска област. 565 са възникналите пожари от началото на юни, унищожените площи са 130 хиляди декара.

На днешния си професионален празник пожарникарите отчитат намаление на пожарите в областта, която през последните години е сред най- засегнатите от огнени стихии.

"Имаме над 10 процента намаление на произшествията, горските пожари също са намалели. Щетите, които са нанесени, също са по-малко. Миналата година имаме около 180 000 декара унищожени площи, тази година са от порядъка на 130 000 декара", обясни Митко Чакалов, директор на РДПБЗН- Хасково.

"Не сме броили, но имаме над 30 излизания за по-малко от два месеца, само на терен. Ходили сме на обходи, които след това минават в ситуации и трябва да отидем на терен. Това е животът на хората, удовлетворението е най-голямата заплата", коментира Петранка Кузманова: Спасителен клуб "Бъдеще".

#пожарите в страната #Хасково

