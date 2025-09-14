130 000 декара площи са изгорели в Хасковско това лято

Въпреки това местните огнеборци отчитат по-малко пожари
Тежко лято изпращат огнеборците в хасковска област. 565 са възникналите пожари от началото на юни, унищожените площи са 130 хиляди декара.
На днешния си професионален празник пожарникарите отчитат намаление на пожарите в областта, която през последните години е сред най- засегнатите от огнени стихии.
"Имаме над 10 процента намаление на произшествията, горските пожари също са намалели. Щетите, които са нанесени, също са по-малко. Миналата година имаме около 180 000 декара унищожени площи, тази година са от порядъка на 130 000 декара", обясни Митко Чакалов, директор на РДПБЗН- Хасково.
"Не сме броили, но имаме над 30 излизания за по-малко от два месеца, само на терен. Ходили сме на обходи, които след това минават в ситуации и трябва да отидем на терен. Това е животът на хората, удовлетворението е най-голямата заплата", коментира Петранка Кузманова: Спасителен клуб "Бъдеще".