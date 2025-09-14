БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Тежка катастрофа с жертви временно затвори за движение Прохода на Републиката

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват на място

Снимка: БТА
Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16.00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали.

Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

#проход на републиката #катастрофа #загинали

