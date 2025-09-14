БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Легендарната лекоатлетка сподели очакванията си за турнира и коментира проблемите в българската лека атлетика.

ивет лалова пожелавам успех късмет българите световното първенство лека атлетика
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Легендарната лекоатлетка Ивет Лалова се надява българските национали да се представят по възможно най-добрия начин на световното първенство в Токио, Япония.

Надпреварата можете да гледате на живо по БНТ 3 и на нашия сайт.

"Световното първенство започна вчера. Днес е черешката на тортата- финалите на 100 м при мъжете и жените. Много фенове тръпнат пред телевизорите. В нашия спорт това е празника на годината. Звездите трябва да се напънат и да имат частица късмет", сподели тя в интервю за предаването "Арена спорт".

Именитата състезателка сподели очакванията си за българите на турнира.

"Нашият отбор е с интересен състав. Имаме бъдещето и атлети, които са се доказали на високо ниво. Това е интересна комбинация - минало, настояще и бъдеще. За Пламена и Божидар предстоят големите успехи. За тях тези състезания са рутина. Тя нямаше много големи очаквания. Пожелаваме й успех и да продължава напред. Тук идват едва шепа хора, който успяват да се класират. Обичам ги много и им пожелавам успех и късмет с цялото си сърце. Ще бъда на стадиона, за да ги гледам и да натискам заедно с тях", допълни спринтьорката.

Четирикратната носителка на приза "Атлет №1 на България" призна, че спортът й липсва.

"Липсва ми, няма какво да крия. Всички казваха, че ще ми липсва и наистина е така. Преди всеки старт моето сърце тупти. Завинаги ще бъде така", добави многократната медалистка.

Според нея обединението е решението на проблемите в българската лека атлетика.

"Ситуацията в българската лека атлетика е неприятна тема. Не съм виждала подобно нещо. Надявам се нещата да се оправят и да има диалог. Надявам се да има интерес към българката атлетика. Моята роля е да бъда гласа на атлетите. Трябва да се обединим, за да имаме един по-добър живот", смята Лалова.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 04:35 мин.
#Арена спорт #Ивет Лалова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
5
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
6
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Видео

Евладия Славчева в предаването "Зала на славата"
Евладия Славчева в предаването "Зала на славата"
Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници
Чете се за: 01:47 мин.
Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам
Чете се за: 02:07 мин.
Красимир Инински: Рами Киуан можеше да вземе злато, но всичко с времето си Красимир Инински: Рами Киуан можеше да вземе злато, но всичко с времето си
Чете се за: 03:22 мин.
Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор
Чете се за: 02:35 мин.
Спортни новини 14.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.09.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ