Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика

Легендарната лекоатлетка Ивет Лалова се надява българските национали да се представят по възможно най-добрия начин на световното първенство в Токио, Япония.

Надпреварата можете да гледате на живо по БНТ 3 и на нашия сайт.

"Световното първенство започна вчера. Днес е черешката на тортата- финалите на 100 м при мъжете и жените. Много фенове тръпнат пред телевизорите. В нашия спорт това е празника на годината. Звездите трябва да се напънат и да имат частица късмет", сподели тя в интервю за предаването "Арена спорт".

Именитата състезателка сподели очакванията си за българите на турнира.

"Нашият отбор е с интересен състав. Имаме бъдещето и атлети, които са се доказали на високо ниво. Това е интересна комбинация - минало, настояще и бъдеще. За Пламена и Божидар предстоят големите успехи. За тях тези състезания са рутина. Тя нямаше много големи очаквания. Пожелаваме й успех и да продължава напред. Тук идват едва шепа хора, който успяват да се класират. Обичам ги много и им пожелавам успех и късмет с цялото си сърце. Ще бъда на стадиона, за да ги гледам и да натискам заедно с тях", допълни спринтьорката.

Четирикратната носителка на приза "Атлет №1 на България" призна, че спортът й липсва.

"Липсва ми, няма какво да крия. Всички казваха, че ще ми липсва и наистина е така. Преди всеки старт моето сърце тупти. Завинаги ще бъде така", добави многократната медалистка.

Според нея обединението е решението на проблемите в българската лека атлетика.

"Ситуацията в българската лека атлетика е неприятна тема. Не съм виждала подобно нещо. Надявам се нещата да се оправят и да има диалог. Надявам се да има интерес към българката атлетика. Моята роля е да бъда гласа на атлетите. Трябва да се обединим, за да имаме един по-добър живот", смята Лалова.

Вижте цялото интервю във видеото.