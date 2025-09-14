НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Българската национална телевизия продължава с вълнуващата си спортна програма и в края на лятото.

Обществената медия ще излъчи и световното първенство по лека атлетика.

Най-добрите състезатели в Царицата на спортовете се събират в Токио от 13 до 21 септември.

2200 лекоатлети, представители на 198 страни, ще стартират в японската столица в първия голям шампионат на открито от новия олимпийски цикъл. Изгряващи звезди и утвърдени герои ще влязат в борба за 49-те комплекта медали, които ще се разпределят в Токио. Домакините на шампионата и Световната атлетика са съобразили програмата така, че всички най-интересни дисциплини да бъдат в удобно за гледане в Европа време. България ще бъде представена от четиримата си най-добри състезатели. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков ще се бори за място сред най-добрите в дисциплината. 10 години след четвъртото си място в Пекин, Габриела Петрова ще се опита да се нареди сред финалистките на троен скок. Пламена Миткова в скока на дължина отново ще търси своето място сред световния елит след четвъртата позиция на световния шампионат в зала през март. Тихомир Иванов се стреми към втори пореден финал на планетарно ниво след осмото място през миналата година на Олимпийските игри в Париж.

По традиция, започнала от първото световно първенство през 1983 г. и продължаваща почти без изключения, Българската национална телевизия ще ви направи преки свидетели на зрелищните състезания от шампионата на планетата по лека атлетика.

БНТ 3 ще излъчва всеки следобед от 13 до 21 септември, като първото телевизионно предаване ще започне в събота в 12:00 ч.

Програма на преките предавания по БНТ 3:

13 септември /събота/ 12:00 ч.: 10 000 м жени, гюле мъже, 4х400 м смесена щафета

14 септември /неделя/ 12:30 ч.: хвърляне на диск жени, дълъг скок жени, финал 10 000 мъже, 100 м жени, 100 м мъже

15 септември /понеделник/ 13:30 ч.: овчарски скок мъже, хвърляне на чук жени, 100 м с препятствия жени, стипълчейз 3 000 м мъже

16 септември /вторник/ 13:30 ч.: висок скок мъже, хвърляне на чук мъже, 1 500 м жени, 110 метра с препятствия мъже

17 септември /сряда/ 13:00 ч.: овчарски скок жени, дълъг скок мъже, 3 000 м стипълчейз жени, 1 500 м мъже

18 септември /четвъртък/ 13:00 ч.: хвърляне на копие мъже, троен скок жени, 400 м мъже, 400 метра жени

19 септември /петък/ 13:30 ч.: троен скок мъже, 400 м с препятствия мъже, 400 м с препятствия жени, 200 м мъже, 200 м жени

20 септември /събота/ 13:00 ч.: тласкане на гюле жени, хвърляне на копие жени, 5000 м жени, 800 м мъже

21 септември /неделя/ 13:30 ч.: висок скок жени, 800 м жени, 5000 м мъже, хвърляне на диск мъже, щафета 4x400 м мъже, щафета 4x400 м жени, щафета 4x100 м жени, щафета 4x100 м мъже

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия ще предава и световното първенство по борба.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“, която даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа.