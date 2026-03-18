Ливърпул ще отмъщава на Галатасарай след серия от загуби

Ливърпул посреща Галатасарай в един от най-очакваните реванши от 1/8-финалите в Шампионска лига. Мърсисайдците ще трябва да обръщат общия резултат, след като загубиха с 0:1 първата среща в Истанбул преди седмица.

В момента турският колос е в серия от три официални и една приятелска победа над Ливърпул от 2006 г. насам. Още във втория кръг от основната фаза през настоящата кампания Галатасарай спечели отново в Истанбул с 1:0.

Тогава Виктор Осимен вкара от дузпа единственото попадение след четвърт час игра, а сега го стори Марио Лемина още в седмата минута.

Битката на „Анфийлд“ в сряда е насрочена за 22:00 часа българско време. През уикенда Ливърпул изпусна победата у дома срещу Тотнъм – 1:1, докато Галатасарай разпиля градския съперник Истанбул Башакшехир с 3:0.

И в този двубой Ливърпул няма да може да разчита на Александър Исак, който се очаква да се върне на терена след паузата за националните отбори в края на месец март.