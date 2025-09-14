БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Волейболистът призна, че все още не смята да се отказва от състезателна кариера, както и че не мисли да се захване с треньорската професия. 

матей казийски арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Матей Казийски коментира пред БНТ трансфера си в Локомотив Авиа.

Той заяви, че е щастлив от завръщането си в България.

"Много зарадвах себе си с това свое решение. От много отдавна имаме взаимоотношения и беше така чисто натурално преминаването ми тук", каза Казийски.

"Към момента сме се разбрали, че няма да участвам във всички мачове. Все още трябва да уточним в кои", добави той.

На въпрос какви са амбициите му с отбора на Локомотив Авиа, който достигна до финала на НВЛ миналия сезон, Казийски отговори:

"Преди всичко да се представим добре, защото все пак за мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам. Те миналата година са направили страхотен успех и това, което чувам е, че с моето привличане очакват още повече."

Казийски заяви, че все още не смята да се отказва от състезателна кариера, както и че не мисли да се захване с треньорската професия.

"Към момента все още се чувствам здрав, което е нещото, което ме радва и се чувствам също така и мотивиран да играя, защото и двете неща заедно са много важни. Докато ги има, смятам да са на терена", обясни той.

Волейболистът коментира и предстоящото световно първенство за мъже.

"Много обещаващи национални отбори имаме. Честно казано, нямам конкретни очаквания. Надявам се момчетата да играт и да постигнат възможно най-добри резултати. Показаха в началото на лятото, че имат възможност да играят и с най-силните отбори, така че това носи надежда", заяви той.

Вижте целия разговор във видеото!

#Матей Казийски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
5
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
6
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Специално за БНТ

Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници
Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници
Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 02:25 мин.
Красимир Инински: Рами Киуан можеше да вземе злато, но всичко с времето си Красимир Инински: Рами Киуан можеше да вземе злато, но всичко с времето си
Чете се за: 03:22 мин.
Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор
Чете се за: 02:35 мин.
Весела Лечева: Сигурна съм, че някоя от българските инстанции ще стигне до заключението, направено от МОК Весела Лечева: Сигурна съм, че някоя от българските инстанции ще стигне до заключението, направено от МОК
Чете се за: 04:35 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ