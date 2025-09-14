БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на деня - заоблачаване и валежи в западната част на страната

Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Снимка: БТА
Днес ще бъде предимно слънчево, но следобед от запад облачността ще започне да се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°. През нощта над Западна, а утре до обяд и над Централна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има валежи и гръмотевици.

В първия учебен ден - по-интензивни ще са явленията в планинските райони. Има условия и за градушки. Следобед облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.

Максималните температури ще са между 22 и 27°. Предимно слънчево ще бъде на морския бряг. Вятърът там ще е умерен от изток-североизток, но следобед също ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат около 26-27°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Сутринта над планините в Западна България, а до обяд и над района на Централния Балкан облачността ще е значителна. На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Преди обяд над източните райони от Балканския полуостров ще има значителна облачност на места с валежи. Следобед над целия полуостров вече ще бъде слънчево, но и ветровито.

У нас във вторник ще бъде предимно слънчево. Сутринта в източните райони ще има ниска облачност. А в отделни котловини ще бъде и с намалена видимост. В сряда облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в северните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад временно ще се усили. В Дунавската равнина ще е умерен.

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятен следобед.

