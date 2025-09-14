Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници

За 20-та поредна година кампанията "Живей активно" организира спортни мероприятия в София. Рекордните над 2000 участници се включиха в инициативата в центъра на столицата.

Голямото тичане пред НДК за поредна година събра на едно място български спортни звезди и ентусиасти от всички възрастови категории. За първи път участниците можеха да боядисат телата си в цветни бои, което създаде допълнителен колорит и усмивки.

"Нашето послание е да намерим баланса в нашия живот, баланса между това да бъдем активни, да се храним добре и балансирано и да намираме време за любимите си хора, защото това е нещо изключително важно", сподели златната медалистка в тройния скок от Олимпийските игри в Сидни през 200 г. Тереза Маринова.

На събитието присъстваха още бившият гимнастик Йордан Йовчев и бившата състезателка по художествена гимнастика Симона Дянокова.

"Атмосферата е страхотна, един спортен празник. "Живей активно" прерасна в едно движение, което хората го харесват", допълни Йовчев. "Настроението тук наистина е много приятно и цветно. Посланието е да се движим и да живеем активно", добави Дянкова.

Състезателите участваха в бягане от 3 до 12 километра, някои поиграха и волейбол. Голяма атракция беше състезанието между домашни любимци – бягане на стопанин и куче в тандем.

Вижте целия обект във видеото.