ИЗВЕСТИЯ

Исторически успех за България в турнира за Купа...
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал

Христо Ценов от Христо Ценов
Най-новите данни на здравното министерство на страната сочат, че жертвите вече са 72

Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
Броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал продължава да расте - 72 са вече загиналите, сочат най-нови данни на здравното министерство на страната. Новото временно правителство встъпи в длъжност, а жителите се опитват да се върнат към нормалния ритъм на живот.

В сцена като от постапокалиптичен филм - така изглежда Катманду след протестите. Пет дни след падането на правителството медицински екипи продължават да откриват загинали. Намират тела в молове, правителствени и офис-сгради. Отломките разкриват истинските мащаби на събитията, които разтърсиха страната.

"Унищожени са превозни средства и имущество, което не трябваше да става. Но каквото и да се е случило, беше за добра кауза", каза Сунита Хадка, студентка.

Правителствени сгради, включително парламентът и Върховният съд, бяха щурмувани в понеделник от млади демонстранти, а полицията отвърна с куршуми. Събитията доведоха до оставката на действащия премиер, на когото протестиращите подпалиха дома. Животът вече се завръща към нормалния си ритъм, след като поколение Зет избра нов министър-председател.

"Чувството е наистина прекрасно. Постигнахме го само за два дни. Мисля, че тази революция ще остане в историята. Искам в страната да няма корупция. Ние нямахме никакви възможности. Мисля, че бъдещето на идните поколения ще е много по-хубаво", коментира Саджина Гурунг, студентка по медицина.

Сушила Карки, новоизбраният премиер и бивш председател на Върховния съд, се радва на широка популярност в страната заради репутацията си на борец против корупцията. По време на протестите тя определи отговора на полицията срещу демонстрантите като "клане".

"Очаквам новият премиер да внесе зората на нова ера за Непал. Страната трябва да се запази и развитието трябва да процъфти под нейното ръководство", каза Суман Сиуакоти, жител на Катманду.

Революцията на поколение Зет - така влезе в историята бунтът на младите непалци. Те са оптимисти, а дали надеждата им ще се оправдае ще стане ясно през март следващата година, когато в страната ще се проведат парламентарни избори.

#Катманду #Непал #антиправителствени протести

