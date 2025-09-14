Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове

Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" блокираха за часове движението по бул. "Цариградско шосе".

Хората от 'Горубляне" настояват да им бъде изградена канализация и да започне проектирането на булевардите от новия ПУБ на квартала. В момента земите пустеят и върху тях се изсипват пръст и боклуци от строежи в цяла София.

Те искат оставката на зам.-кмета по строителството Никола Лютов. Твърдят, че Лютов им е казал, че няма да инвестира в "Горубляне".

Жителите на квартала отново изтъкнаха, че за новия ПУБ са дарили 300 милиона лева на общината за изграждането на пътища, училище и детска градина. Въпреки че новият ПУБ вече е в сила, булевардите не се проектират, оплакват се хората.

Горублянци се извиняват за причиненото неудобство, но разговорите със заместник- кмета по строителството се провалили и затова се стигнало до ефективен протест. Настояват и за по- бързата работа на община “Младост”. Те отново ще протестират в четвъртък преди заседанието на Столичния общински съвет.