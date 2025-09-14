БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов

Протестиращите блокираха движението по бул. "Цариградско шосе"

жители квартал горубляне софия протестират искане оставка заместник кмета никола лютов
Снимка: БТА
Жители на столичния квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета по направление​​​​ "Обществено строителство" Никола Лютов. Гражданите блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".

Линейките и автобусите на градския транспорт се пропускат.

Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на "Спортен парк Горубляне“ и "Детска площадка Шиндра", обясниха протестиращи.

