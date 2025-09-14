Марко Рубио пристигна на посещение в Израел

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен от израелската атака срещу членове на ХАМАС в Катар", но потвърди, че отношенията между Съединените щати и Израел остават "много силни".

Рубио посети Стената на плача в Йерусалим заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на двудневната си визита в Израел той ще обсъди възможностите за постигане на примирие след атаката в Катар.

Израелската операция по превземане на град Газа продължава. Палестинските здравни власти съобщават за интензивни бомбардировки. В Тел Авив близки на заложници призоваха премиера Нетаняху да спре операцията, защото според тях обрича на смърт пленените.