БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марко Рубио пристигна на посещение в Израел

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази

Американският държавен секретар посети Стената на плача в Йерусалим заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху

Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Слушай новината

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен от израелската атака срещу членове на ХАМАС в Катар", но потвърди, че отношенията между Съединените щати и Израел остават "много силни".

Рубио посети Стената на плача в Йерусалим заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на двудневната си визита в Израел той ще обсъди възможностите за постигане на примирие след атаката в Катар.

Израелската операция по превземане на град Газа продължава. Палестинските здравни власти съобщават за интензивни бомбардировки. В Тел Авив близки на заложници призоваха премиера Нетаняху да спре операцията, защото според тях обрича на смърт пленените.

"Трябва да продължим напред и да разберем какво следва. Защото все още има група, наречена Хамас, която е дяволска група, и която все още има оръжия и тероризира. Все още има 48 заложници, които заслужават да бъдат освободени незабавно, и то всички наведнъж. Предстои тежка работа", каза Рубио.

#Марко Рубио # Бенямин Нетаняху #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: САЩ

Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството на Чарли Кърк
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството на Чарли Кърк
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
Вдовицата на Чарли Кърк заяви, че мисията му ще продължи Вдовицата на Чарли Кърк заяви, че мисията му ще продължи
Чете се за: 01:15 мин.
Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва
Чете се за: 00:42 мин.
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
Чете се за: 03:50 мин.
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5484
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита на въздушното ни пространство Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита на въздушното ни пространство
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ