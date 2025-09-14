БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Реакцията на България: Взети са мерки за защита на въздушното ни пространство, заяви премиерът

Иво Никодимов
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Сигурността на българското въздушно пространство е гарантирана. Това заяви премиерът Росен Желязков и коментира, че има ясен протокол, по който българската въздушна отбрана координира действията си с НАТО при необходимост.

Военновъздушните ни сили имат вече над 10 години опит в реакция при нарушаване на въздушното ни пространство. Проблемите на Източния фланг започнаха още през 2014 година, след анексирането на Крим. Тогава за една година бойните ни самолети бяха вдигани във въздуха по няколко пъти седмично. Или колкото са били вдигани общо за предишните 20 години.

Тогава беше въведена и усилената въздушна охрана на НАТО в региона и заработи системата за ранно предупреждение на страните членки. Така през месец май 2020 г. изтребители на Румъния, България и Турция се наложи да ескортират два руски бомбардировача над Черно море, за да не допуснат нарушаване на въздушното пространство на трите държави. След инцидента в Полша, мерките за охрана са засилени още, коментира днес премиерът Желязков.

Защитата на българското въздушно пространство е осигурена като част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО, заяви премиерът Росен Желязков по повод навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния.

"Има общ протокол, който се следва от нашия началник на отбраната с колегите - съюзници от НАТО. Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната. Като това е част от подсилването на Югоизточния фланг на НАТО. Много внимателно следим обстановката, защото трябва да гарантираме и сигурността на гражданското въздухоплаване. Аз си мисля, че и Руската федерация много внимателно ще подхожда и ще избягва възможността за инциденти през Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен", каза Росен Желязков.

Натовското въздушно пространство над Черно море се охранява основно от ВВС на България, Румъния и Турция, като по програмата Усилена въздушна охрана 8 гръцки изтребителя F-16 са разположени във военно-въздушната база на Алианса близо до румънския град Констанца.

"Мисля, че тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса. Нямат нападателен характер, но независимо от това всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящия начин", каза заяви Желязков.

Премиерът коментира още, че правителството се отнася сериозно към внесения пети вот на недоверие.

"Вие виждате, че няма заявки коалицията или мнозинството, подкрепата за правителството да намалява. Напротив, свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени. Голямата част са генерирани като скандали, дали било заради вота, дали било заради желанието да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично. ", коментира премиерът.

Желязков допълни, че правителството гарантира пътя на страната към Европа и НАТО. А лидерът на ГЕРБ обвини ПП-ДБ, че не предлагат алтернатива.

"Какво предлагат, да се прегърнат с "Възраждане". "Възраждане" протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука, изобщо не ги интересува. Нямат план. Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят. Никакъв", каза Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Борисов допълни, че предстои до края на месеца да отпадне и мониториговия механизъм над страната ни, който Съвета на Европа въведе преди 26 години.

#Росен Желязков #дронове #сигурност

Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
Патриарх Даниил отслужи водосвет за новата учебна година Патриарх Даниил отслужи водосвет за новата учебна година
Чете се за: 01:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан Почина отец Иван от Нови хан
11423
Чете се за: 00:50 мин.
Патриарх Даниил: Нека Изворът на всяка премъдрост просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители Патриарх Даниил: Нека Изворът на всяка премъдрост просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители
Чете се за: 03:37 мин.
Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове
Чете се за: 02:15 мин.
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Чете се за: 05:32 мин.

Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ) На добър час! За първи път през училищния праг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Галерия
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
